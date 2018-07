Die Tamedia AG ist die grösste private Mediengruppe in der Schweiz.[3] Das Unternehmen wurde im Jahr 1893[4] gegründet und beschäftigt heute knapp 3'300 Vollzeit-Mitarbeitende in der Schweiz, Dänemark, Luxemburg und Deutschland.[2] Die Gründerfamilie Coninx hält bis heute die Mehrheit an der seit 2000 an der Schweizer Börse kotierten Mediengruppe. Die wichtigsten Konkurrenten auf dem Platz Zürich sind die NZZ-Gruppe sowie Ringier.

Das Unternehmen geht auf die Gründung des Tages-Anzeigers in Zürich durch den deutschen Zeitungsverleger Wilhelm Girardet und den früheren NZZ-Redaktor Fritz Walz am 2. März 1893 zurück. 1905 heiratete der Redaktor Otto Coninx die Verlegertochter Berta Girardet. Später übernahm Coninx schrittweise die Mehrheit an der Girardet, Walz & Co., die 1912 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt[5] und 1933 in «Tages-Anzeiger für Stadt und Kanton Zürich AG» umbenannt wurde. Noch heute (2017) befindet sich die daraus hervorgegangene Mediengruppe Tamedia mehrheitlich im Besitz der Nachkommen Girardets.[4]

Während sich der Tages-Anzeiger zur grössten Tageszeitung der Schweiz entwickelte, gründete das Unternehmen neue Tochtergesellschaften und übernahm weitere Medien. 1933 erwarb die «Tages-Anzeiger für Stadt und Kanton Zürich AG» die Zeitschrift Schäubli’s illustrierte Zeitung für die Schweizer Familie und gründete die Schweizer Familie AG.[4] 1970 wurde die bisherige Wochenbeilage TA7 durch das Tages-Anzeiger Magazin abgelöst, eine vierfarbige Zeitschrift, die der Zeitung jeweils am Samstag beiliegt. 1981 übernahm die Tages-Anzeiger AG die Verlagsrechte der Frauenzeitschrift Annabelle von der Jean Frey AG, 1982 erwarb das Unternehmen 70 % des Tagblatts der Stadt Zürich,[4] das auf die 1730 erstmals publizierten Donnstags-Nachrichten von Zürich zurückgeht und damit zu den ältesten Zeitungen Europas gehört.[6] 1987 schliesslich erschien die erste Ausgabe der SonntagsZeitung, an der auch die Berner Zeitung AG mit 15 % beteiligt war.[4] Zwischen 1995 und 2007 verlegte Tamedia zudem das Nachrichtenmagazin Facts (wöchentlich). Nicht erfolgreich war auch das nationale Fernsehprogramm TV3, an dem Tamedia zu 50 % beteiligt war und das 2001 nach zwei Jahren wieder eingestellt wurde.

1993 wurde die «Tages-Anzeiger für Stadt und Kanton Zürich AG» in «TA-Media AG»[4] und diese im Jahr 2000, in Tamedia AG umbenannt.[4] Kurz darauf, am 2. Oktober, ging die Tamedia AG an Börse.

Im Jahr 2004 kündigte Tamedia ihre Beteiligung am Immobilienportal homegate.ch an. Ein Jahr später liess die Wettbewerbskommission (WEKO) die Übernahme zu.[7] Der Tamedia AG gehört nun 90 % der Immobilien-Plattform[8], während die Zürcher Kantonalbank noch 10 % von Homegate hält.[9]

Im Mai 2007 gab Tamedia den Zusammenschluss mit der Berner Espace Media Groupe bekannt. In einem ersten Schritt übernahm Tamedia 80 % des Aktienkapitals vom Ehepaar Franziska und Erwin Reinhard Scherz, den früheren Mehrheitseignern von Papyrus Schweiz, sowie von Charles von Graffenried, Besitzer der von Graffenried Holding.[10] Im Zuge eines Rückkaufsangebotes erwarb Tamedia anschliessend bis Mai 2008 weitere 19 % des Aktienkapitals und zahlte die verbleibenden Aktionäre aus.[11]

2007 lancierte Tamedia gemeinsam mit der Basler Zeitung Medien die Pendlerzeitung News. Nachdem die «Basler Zeitung Medien» sich im Sommer 2009 aus dem Projekt zurückgezogen hatten, stellte Tamedia News am 4. Dezember 2009 wieder ein.

Im Jahr 2008 gab Tamedia die Übernahme von 75 % der Räber Information Management GmbH, die u. a. das Verzeichnis- und Serviceportal search.ch betreibt, bekannt. Die Übernahme der GmbH von der schweizerischen Post erfolgte ein Jahr später. 2011 integrierte search.ch neu die tagesaktuellen Adressen, Telefonnummern und Zusatzinformationen aus den offiziellen Telefonbuchdaten der Swisscom Directories.[4] Mitte 2015 schloss sich search.ch mit local.ch zusammen. Local.ch wurde zwischen der Tamedia AG und der Swisscom AG aufgeteilt: Die beiden Mutterunternehmen gründeten die Tochterfirma Swisscom Directories AG, in die search.ch und local.ch integriert wurden. Tamedia besitzt 31 % der Tochterfirma und Swisscom die restlichen 69 %.[12]

Am 3. März 2009 kündigten Tamedia und Edipresse an, ihre Geschäftstätigkeit auf dem Schweizer Markt zusammenzulegen.[13] Hierzu erwarb Tamedia zunächst 49,9 % des Aktienkapitals der Presse Publications SR SA (einer Tochtergesellschaft der Edipresse, in der die Schweizer Medienaktivitäten gebündelt waren). 2011 baute Tamedia diese Beteiligung auf 51,1 % aus. Für die ersten beiden Beteiligungsschritte zahlte Tamedia 226 Mio. Schweizer Franken. Die Fusion wurde im September 2009 von der eidgenössischen Wettbewerbskommission (WEKO) genehmigt.[14] Am 8. April 2011 gaben Tamedia und Edipresse bekannt, die vollständige Übernahme der Presse Publications SR SA durch Tamedia werde bereits 2011 statt erst 2013 erfolgen.[15]

Am 15. April 2010 kündigte das Verlagshaus an, die Thurgauer Zeitung an die Freie Presse Holding (Neue Zürcher Zeitung) zu veräussern und im Gegenzug deren Beteiligungen an der Zürichsee-Zeitung, am Zürcher Oberländer und am Zürcher Unterländer zu übernehmen.[4]

2011 teilte das Unternehmen mit, dass sie die beiden Regionalsender TeleZüri und TeleBärn an die AZ Medien verkauft hatte.[16][17] Im gleichen Jahr wurde Radio 24 an die Radio Medien AG, die im Besitz der BT Holding des Aargauer Verlegers Peter Wanner (AZ Medien) ist, verkauft.[18]

Seit 1. Juli 2013 hält das Unternehmen 75 % am zweitgrössten Ticketvermarkter der Schweiz Starticket. Es besteht eine Option, dass Tamedia bis 2018 von Peter Hürlimann und dem Managementteam weitere Aktien übernimmt.[19]

Bis 2016 gültiges Logo der Tamedia AG

Am 10. Februar 2015 bekundete Tamedia die Absicht zur Übernahme der Internetauktionshaus-Gruppe ricardo (ricardo.ch AG) vom südafrikanischen Medienkonzern Naspers zu einem Preis von 240 Mio. Schweizer Franken.[20] Am 28. August 2015 genehmigte die WEKO die Übernahme.[21]

Seit dem 1. Januar 2018 erstellen nur noch je eine deutsch- und eine französischsprachige Tamedia-Redaktion den internationalen/nationalen Mantel (Inland, Ausland, Wirtschaft und Sport) für die 12 bezahlten Tages- und 2 Sonntagszeitungen. Das Recherchedesk führen die beiden Redaktionen gemeinsam. Die einzelnen Zeitungstitel behalten ihre Redaktionen und Chefredaktoren. Chef der deutschsprachigen Mantelredaktion, die rund 180 Mitarbeiter umfasst, ist der vorherige Chefredaktor von Tages-Anzeiger/SonntagsZeitung Arthur Rutishauser (er bleibt zudem Chefredaktor der SonntagsZeitung), sein Stellvertreter mit Sitz in Bern ist Adrian Zurbriggen. Chefin der französischsprachigen Mantelzeitung mit knapp 60 Mitarbeitern[22] ist Ariane Dreyer (sie bleibt zudem Chefredaktorin von Le Matin Dimanche). Chefredaktorin des Tages-Anzeigers ist neu Judith Wittwer. In drei Kompetenzzentren in Bern, Lausanne und Zürich sind die «Editorial Services» (Layout, Textproduktion für massgeschneiderte Artikel, Bildredaktion, Fotografen, Korrektorat und weitere unterstützende Prozesse) zusammengefasst. Leiter des Deutschschweizer Kompetenzzentrums mit 150 Mitarbeitern ist Simon Bärtschi. Für das Pendant in der Westschweiz sind knapp 65 Mitarbeiter tätig.[22] Die Gratiszeitung 20 Minuten und die bereits 2017 zusammengelegte Redaktion von Le Matin und 20 minutes beziehen lediglich den Sport von den Tamedia-Redaktionen. Bei 20 Minuten und 20 minutes/Le Matin ist neu auch der gemeinsame Newsexpress angesiedelt, der alle Newsportale mit Breaking News, kurzen Agentur-Meldungen, Bildstrecken sowie Live-Tickern versorgt. Die Reorganisation, zu welcher der starke Rückgang der Werbeumsätze geführt hat, soll laut Tamedia zu keinen Entlassungen führen.[23][24]

Am 18. April gab Tamedia bekannt, die Basler Zeitung zu übernehmen. Der Verkauf der Zeitung war erwartet worden, nachdem Chefredaktor Markus Somm ihn gegenüber der eigenen Redaktion angekündigt hatte.[25] Im Gegenzug gibt Tamedia der Zeitungshaus AG von Christoph Blocher ihre Anteile am Tagblatt der Stadt Zürich (65 %) an den Wochenzeitungen Lausanne Cités und GHI (Genève Home Informations, je 100 %) sowie am Furttaler Anzeiger und am Rümlanger Anzeiger (je 50 %) ab.[26] Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Weko.

Wichtigste Publikation ist der Tages-Anzeiger, eine Tageszeitung für den Grossraum Zürich mit nationaler Ausstrahlung.

Das Medienhaus verlegt als Zeitungen:[27]

Zum Verlag gehören zudem verschiedene Zeitschriften:[27]

20 Minuten Friday (kostenloses Lifestyle-Magazin, wöchentlich)

(kostenloses Lifestyle-Magazin, wöchentlich) Annabelle (Frauenzeitschrift, 14-täglich)

(Frauenzeitschrift, 14-täglich) Bilanz (Wirtschaftsmagazin, 14-täglich)

(Wirtschaftsmagazin, 14-täglich) Das Magazin (Supplement, wöchentlich)

(Supplement, wöchentlich) Encore (Modezeitschrift, neun Ausgaben pro Jahr)

(Modezeitschrift, neun Ausgaben pro Jahr) Femina (Frauenzeitschrift, wöchentlich)

(Frauenzeitschrift, wöchentlich) Guide TV (Fernsehbeilage, wöchentlich)

(Fernsehbeilage, wöchentlich) Schweizer Familie (Familienillustrierte, wöchentlich)

(Familienillustrierte, wöchentlich) Tribune des Arts (Supplement, Luxusmagazin, 11 Ausgaben pro Jahr)

(Supplement, Luxusmagazin, 11 Ausgaben pro Jahr) Télétop Matin (Fernsehbeilage, wöchentlich)

Beteiligungen:[8]

20 minuti (Pendlerzeitung an Werktagen, Tessin)

(Pendlerzeitung an Werktagen, Tessin) Anzeiger von Uster (Tageszeitung)

(Tageszeitung) Berner Oberländer (Tageszeitung)

(Tageszeitung) GHI (Gratiszeitung, wöchentlich)

(Gratiszeitung, wöchentlich) Lausanne Cités (Gratiszeitung, zweimal wöchentlich)

(Gratiszeitung, zweimal wöchentlich) L’essentiel (Pendlerzeitung an Werktagen, Luxemburg)

(Pendlerzeitung an Werktagen, Luxemburg) Thuner Tagblatt (Tageszeitung)

(Tageszeitung) TVtäglich (Fernsehbeilage, wöchentlich)

(Fernsehbeilage, wöchentlich) Zürcher Oberländer (Tageszeitung)

Elektronische Medien und Online-Plattformen [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Elektronische Medien der Tamedia AG:[27]

12 App (Nachrichten-App)

(Nachrichten-App) 20 Minuten Online (Newsplattform in deutscher Sprache)

(Newsplattform in deutscher Sprache) 20 minutes Online (Newsplattform in französischer Sprache)

(Newsplattform in französischer Sprache) 20 Minuten Tilllate (Jugendkanal)

(Jugendkanal) alpha.ch (Stellenanzeigen-Website)

(Stellenanzeigen-Website) autoricardo.ch (Fahrzeugplattform)

(Fahrzeugplattform) car4you.ch (Fahrzeugplattform)

(Fahrzeugplattform) Doodle (Online-Terminplaner)

(Online-Terminplaner) homegate.ch (Immobilien-Portal)

(Immobilien-Portal) hommages.ch (Ratgeber-, Informations- und Serviceplattform)

(Ratgeber-, Informations- und Serviceplattform) Newsnet (Nachrichten-Website)

(Nachrichten-Website) Olmero (Plattform für Kommunikation und Effizienzsteigerung in der Bauwirtschaft)

(Plattform für Kommunikation und Effizienzsteigerung in der Bauwirtschaft) renovero.ch (Marktplatz für Handwerker und Auftraggeber)

(Marktplatz für Handwerker und Auftraggeber) PPN Premium Publisher Network (Online-Werbenetzwerk)

(Online-Werbenetzwerk) ricardo.ch (Online-Marktplatz)

(Online-Marktplatz) starticket (Ticketvermarkter)

(Ticketvermarkter) Trendsales (Fashion-Marktplatz, Dänemark)

(Fashion-Marktplatz, Dänemark) tutti.ch (Kleinanzeigen-Website) Beteiligungen:[8] 20minuti.ch / tio.ch (Newsplattform in italienischer Sprache)

(Newsplattform in italienischer Sprache) Book a Tiger (Online-Portal für Reinigungskräfte) [28]

(Online-Portal für Reinigungskräfte) Hotelcard AG («Halbtax» für Hotels)

(«Halbtax» für Hotels) JobCloud (Online-Unternehmen Stellenmarkt)

(Online-Unternehmen Stellenmarkt) local.ch & search.ch (Verzeichnis- und Informationsplattform)

(Verzeichnis- und Informationsplattform) MoneyPark (Hypothekenanbieter)

(Hypothekenanbieter) Tradono (Mobile-Flohmarkt)

(Mobile-Flohmarkt) Zattoo (Internetfernsehen)

Die Tamedia AG besitzt drei Druckereien in der Schweiz: das Druckzentrum Bern, das Druckzentrum Lausanne und das Druckzentrum Zürich, wobei das Druckzentrum Zürich das grösste und leistungsstärkste Druckzentrum der Schweiz ist. Dort werden wöchentlich rund zehn Millionen Tages-, Wochen- und Kundenzeitungen sowie Werbemittel gedruckt.[29] Den Druck des Migros-Magazins[30] und seit 2015 auch jenen der Neuen Zürcher Zeitung und der NZZ am Sonntag hat ebenfalls das Druckzentrum Zürich übernommen.[31] 2019 kommen die Luzerner Zeitung der NZZ-Mediengruppe sowie Blick, Blick am Abend, SonntagsBlick, Handelszeitung und Le Temps von Ringier dazu.[32]

Im August 2014 wurde eine Beteiligung der Tamedia am Finanzberatungsunternehmen MoneyPark bekanntgegeben. Die Tamedia AG hält aktuell 20,4 % an MoneyPark.[33] Tamedia investierte mit diesem Schritt weiter ins Digitalsegment.[34] Mittlerweile stammen 23 % des Umsatzes des Tamedia-Konzerns aus Aktivitäten in der digitalen Welt.[35] MoneyPark arbeitet ohne eigene Finanzprodukte. Stattdessen vermittelt das Unternehmen via Beratung die Produkte der angeschlossenen Partnerunternehmen. Aktuell sind es über 70 im Hypothekarbereich (Banken, Versicherungen und Pensionskassen) und über 300 im Anlagebereich (Stand: 8. August 2014).[33] Es handelt sich um das schweizweit grösste Netzwerk dieser Art. Im Anlagebereich ist das Unternehmen auf fonds­basierte Vermögensverwaltung spezialisiert, im Vorsorgebereich auf die Vermittlung von Lebensversicherungen. Das Unternehmen beschäftigt über 80 Mitarbeiter an den 12 Standorten Zürich, Basel, Bern, Luzern, Baar ZG, Wil SG, Baden AG, Solothurn, Winterthur, Minusio, Rheineck SG und Rapperswil-Jona (Stand: 12. November 2015).

Medienhaus von Shigeru Ban [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Tamedia-Medienhaus von Shigeru Ban in Zürich, Innenansicht

Zwischen 2011 und 2013 errichtete Tamedia am Stauffacher in Zürich ein neues Medienhaus[36] nach einem Entwurf des japanischen Architekten Shigeru Ban.[37] Im Gebäude sind unter anderem die Newsrooms von 20 Minuten und Tages-Anzeiger untergebracht.[38] Die Tragestruktur des Gebäudes ist vollständig aus Fichtenholz gefertigt,[39] auf Metallteile zur Verstärkung wurde verzichtet.[40] Durch den Einsatz von Holz als Baustoff wurden rund 1'120 Tonnen CO 2 gebunden.[41]

Das neue Verlagsgebäude stiess aufgrund seiner aussergewöhnlichen Bauweise auch international auf Beachtung. Nichts im «überraschenden» Gebäude, das an ein «grosses, hölzernes Meccano-Set» erinnere, sei ein Statement oder unnötig, alles habe seinen Grund, schrieb etwa das Magazin Monocle.[42] Im Jahr nach der Fertigstellung des Gebäudes wurde Shigeru Ban mit dem Pritzker-Architektur-Preis ausgezeichnet.[43]